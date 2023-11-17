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ذكر موقع "الحرة"، أنّ الجيش الإسرائيلي يتطلع إلى تقليل مخاطر التسلل إلى شبكة الأنفاق السرية الواسعة التابعة لـ"حماس" في قطاع غزة، حيث تم نشر مجموعة معقدة من التقنيات للتحقيق ومحاولة تدمير المجمعات الموجودة تحت الأرض، وفق تقرير لوكالة "بلومبرغ".ومن الجوّ، تسعى طائرات الاستطلاع من دون طيار إلى كشف الهياكل المخفية، في حين تم تجهيز الطائرات الحربية بـ"قنابل خارقة للتحصينات مصممة لاختراق الهياكل الصلبة للوصول إلى أعماق تحت الأرض".وعلى الأرض، تقوم الجرافات بتطهير المناطق التي يشتبه في أنها تقع فوق الأنفاق بينما يتم استخدام الكلاب الهجومية والمركبات غير المأهولة والروبوتات للمساعدة في استكشاف التضاريس تحت الأرض.ويوجد أيضا في ترسانة الجيش الإسرائيلي سلاح جديد، وهي قنبلة كيميائية لا تحتوي على متفجرات ولكنها تتوسع بسرعة وتصلب الرغوة لإغلاق المداخل، والمعروفة باسم "القنبلة الإسفنجية".وتهدف هذه التكتيكات عالية التقنية إلى تجنب خطر إرسال جنود إلى أنفاق حماس التي يبلغ طولها مئات الكيلومترات، حيث تعتقد إسرائيل أن مسلحين مدججين بالسلاح يحمون أنفسهم من الهجوم المستمر على غزة.ويعطي الجيش الإسرائيلي الأولوية لحظر وإتلاف الشبكة، وهو ما قد لا يكون كافيا لاستئصال المجموعة ومساعدة إسرائيل على تحقيق هدفها النهائي، والمتعلق بضمان "تدمير حماس". (الحرة)