Advertisement

عربي-دولي

كيف أثّرت الحرب في غزة على حظوظ نتنياهو وغانتس السياسيّة؟

Lebanon 24
17-11-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1131462-638358259584600861.jpg
Doc-P-1131462-638358259584600861.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ استطلاع رأي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، أظهر أنّ 29% فقط من الإسرائيليين يعتبرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ملائم لمنصبه.

ووفق الاستطلاع، فقد اعتبر 50% من الإسرائيليين، أن زعيم حزب "معسكر الدولة" عضو المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة.
Advertisement

وعزز "معسكر الدولة" قوته ووصل إلى رقم قياسي بلغ 42 مقعدا نيابيا، فيما تراجع حزب "الليكود" إلى 17 مقعدا.

وضعف تكتل أحزاب الائتلاف هذا الأسبوع إلى 42 مقعدا فقط مقابل 43 الأسبوع الماضي، في حين تعززت كتلة المعارضة والأحزاب العربية إلى 78 مقعدا.

وجاءت نتائج توزيع المقاعد في استطلاع "معاريف" على النحو التالي: 

- "معسكر الدولة" برئاسة بيني غانتس 42
- "الليكود" 17
- "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد 14
- "شاس" 8
- "يسرائيل بيتينو" 8
 
- "يهدوت هتوراة" 7
- "عوتسما يهوديت" 6

-"الجبهة" و"التغيير" 5
- "الموحدة" 5
- "ميرتس" 4
- "الصهيونية الدينية" 4
ائتلاف نتنياهو: 42 - المعارضة: 78

وفحص الاستطلاع كذلك إمكانية تشكيل حزب جديد يخوض الانتخابات، يترأسه رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، وفي هذه الحالة، يحصل "معسكر الدولة" على 29 مقعدا، و"الليكود" على 26 مقعدا، و"ييش عتيد" على 16 مقعدا، وحزب برئاسة يوسي كوهين على 12 مقعدا، فيما يحصل "شاس" على 10 مقاعد.

كما فحص الاستطلاع إمكانية تشكيل حزب جديد يخوض الانتخابات، بقيادة رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، وفي هذه الحالة، يحصل "معسكر الدولة" على 25 مقعدا، و"الليكود" على 17 مقعدا، حزب برئاسة نفتالي بينيت على 17 مقعدا، و"ييش عتيد" على 14 مقعدا، فيما يحصل "شاس" على 10 مقاعد. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2023-11-17
10:45 | 2023-11-17
10:34 | 2023-11-17
10:30 | 2023-11-17
10:22 | 2023-11-17
10:05 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24