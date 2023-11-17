رحلات أُلغِيَت... ماذا شهد مطار دبي اليوم؟

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قال متحدث باسم مطارات دبي، اليوم الجمعة، إنّ سوء الأحوال الجوية في الإمارات تسبب في تعطل بعض الرحلات في مطار الإمارة الرئيسي.وأضاف المتحدث في بيان أنّه "تمّ تحويل 13 رحلة قادمة لمطارات مجاورة بينما تمّ إلغاء ست رحلات مغادرة".وتابع: "مطارات دبي تعمل عن كثب مع شركات الطيران وسلطات المراقبة الجوية وشركاء في خدمات أخرى في مطار دبي الدولي لتقليل أي انزعاج تسبب فيه ذلك لعملائنا". (الحرة)