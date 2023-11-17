Advertisement

إقتصاد

رحلات أُلغِيَت... ماذا شهد مطار دبي اليوم؟

Lebanon 24
17-11-2023 | 06:57
A-
A+
Doc-P-1131465-638358265003758323.jpg
Doc-P-1131465-638358265003758323.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال متحدث باسم مطارات دبي، اليوم الجمعة، إنّ سوء الأحوال الجوية في الإمارات تسبب في تعطل بعض الرحلات في مطار الإمارة الرئيسي.

وأضاف المتحدث في بيان أنّه "تمّ تحويل 13 رحلة قادمة لمطارات مجاورة بينما تمّ إلغاء ست رحلات مغادرة".
Advertisement

وتابع: "مطارات دبي تعمل عن كثب مع شركات الطيران وسلطات المراقبة الجوية وشركاء في خدمات أخرى في مطار دبي الدولي لتقليل أي انزعاج تسبب فيه ذلك لعملائنا". (الحرة)
 
 
 

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2023-11-17
08:55 | 2023-11-17
08:40 | 2023-11-17
08:30 | 2023-11-17
08:30 | 2023-11-17
08:25 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24