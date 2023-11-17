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عربي-دولي
قرار عاجل يتعلّق بغزة... هذا ما أعلنه مجلس الحرب الإسرائيليّ
Lebanon 24
17-11-2023
|
07:17
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قرّر مجلس الحرب الإسرائيليّ، إدخال شاحنتيّ وقود يوميّاً إلى غزة، لصالح الأمم المتحدة.
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غزة
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