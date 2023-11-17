كلبة رئيسة هذه الدولة عضّت زعيم بلد أوروبيّ!

ذكرت صحيفة نمساوية أن رئيسة مولدوفا مايا ساندو أوضحت سبب قيام كلبتها بعضّ الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين.

وكتبت الصحيفة النمساوية "إكسبرس": "رئيسة جمهورية مولدوفا... اعتذرت على الفور عما حدث، وقالت: "كان هناك عدد كبير جدًا من الأشخاص". (سبوتنيك)