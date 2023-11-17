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إسرائيل عاجزة عن تمويل قوات الاحتياط وتدرس تقليصها

Lebanon 24
17-11-2023 | 08:25
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تدرس إسرائيل تقليص عدد أفراد الاحتياط بالجيش الذين تم استدعاؤهم للحرب على قطاع غزة، وذلك بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

  

وكانت إسرائيل أعلنت في بداية الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين أول الماضي، استدعاء 360 ألف جندي من جيش الاحتياط، وأشارت الهيئة أنه "تم حتى الآن حشد أكثر من 200 ألف جندي من قوات الاحتياط".

 

وقالت: "تبلغ التكلفة المباشرة لأيام الاحتياط للمجندين حوالي خمسة مليارات شيكل (1.3 مليار دولار أمريكي) شهريا، تضاف إليها تكلفة فقدان أيام العمل لجنود الاحتياط، والتي تقدر بحوالي 1.6 مليار شيكل (427 مليون دولار)".

 

وأضافت: "تتم دراسة إمكانية اتباع المرونة فيما يخص خدمة جنود الاحتياط، بحيث يسمح لهم بالعودة لمزاولة أعمالهم لفترات طويلة".

 

وكانت إسرائيل أعلنت على لسان أكثر من مسؤول فيها أن الحرب على غزة ستكون طويلة.
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(الأناضول)

 

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