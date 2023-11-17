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إقتصاد

تحذير من أزمة خطيرة في الولايات المتحدة.. ستفوق انهيار الأسواق في 2007

Lebanon 24
17-11-2023 | 08:40
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أشار سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية، وكبير الدبلوماسيين الروس لدى "أبيك"، مارات بيردييف، إلى أن الدولار الأميركي يفقد باستمرار مكانته الرائدة في العالم.

وحذر الدبلوماسي الروسي من تداعيات انهيار الدين العام الأميركي، وأفاد بأن الأزمة التي ستخلق من انهيار الدين العام في الولايات المتحدة ستفوق الأزمة المالية التي شهدتها البلاد في الفترة 2007-2008.
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وقال إن "الدولار يفقد باستمرار مكانته الرائدة في العالم وذلك لأسباب موضوعية، ولاسيما في ظل الدين العام الأميركي، أعتقد أنها مسألة وقت فقط قبل أن ينهار، ويمكن لهذه الأزمة (في حال وقوعها) أن تتجاوز الانهيار المالي الذي شهدته الولايات المتحدة في الفترة 2007-2008".

وجاء التصريح خلال مشاركه المسؤول في قمة "أبيك" (جمعية دولية تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين أعضائها)، المنعقدة في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة في الفترة من 15 وحتى 17 من الشهر الجاري.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 18 ايلول 2023، أن دين الولايات المتحدة تجاوز 33 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ.

وقبل أيام، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مراكز جديدة للنمو الاقتصادي بالعالم ظهرت لمنافسة الغرب وتغتنم فرص التعاون وتعزيز العلاقات، وأن الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي انتهت.

وتدعو مجموعة من دول العالم المتنفّذة وبينها روسيا والصين لتقليص اعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار، في ظل سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن وبلوغ الدين العام الأمريكي مستوى قياسيا، فيما تنتقل هذا الدول تدريجيا إلى التعامل بعملاتها الوطنية في تجارتها البينية. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم

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