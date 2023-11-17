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مدير مستشفى الشفاء: سيتم إعلان وفاة أطفال غزة واحد تلو الآخر

Lebanon 24
17-11-2023 | 08:55
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أعلن مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سليمة، وفاة كل المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى، وبذلك بسبب الحصار الإسرائيلي على المجمع الطبي. 

 

 ونوه بأن السمة الوحيدة الآن في مستشفى الشفاء هي الموت، حيث لا يتوفر العلاج والماء والأكسجين في المستشفى، بسبب الحصار المفروض على المجمع الطبي منذ أكثر من أسبوع.

 
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وفيما يختص بالأطفال الخدج، قال أبو سليمة إن "الأطفال إن لم يتم توفير العلاج والمعينات الطبية لهم سيتم إعلان وفاة واحد تلو الآخر".

 

وأشار إلى "أن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على كل شيء يتحرك في المستشفى". (سكاي نيوز)

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