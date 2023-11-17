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للجمعة السادسة.. مسجد الأقصى شبه فارغ والمقدسيون يصلّون بالشوارع

Lebanon 24
17-11-2023 | 09:20
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حالت الشرطة الإسرائيلية دون تمكن آلاف المقدسيين من أداء صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

  
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وأقامت الشرطة الإسرائيلية حواجز على مداخل البلدة القديمة وانتشرت في أزقتها ونصبت حواجز عند الأبواب الخارجية للمسجد الأقصى.

 

وأضاف الشهود أن الشرطة الإسرائيلية لم تسمح سوى لعدد قليل من كبار السن بالدخول إلى المسجد الذي بدت ساحاته شبه خالية من المصلين.

 

وقال مسؤول بدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس للأناضول: "تمكن 4000 مصل فقط من دخول المسجد لأداء الصلاة، وهذه هي الجمعة السادسة على التوالي التي تشدد فيها الشرطة الإسرائيلية من قيودها على دخول المصلين الى المسجد".
 

  

وذكر الشهود أن المئات من الفلسطينيين أدوا صلاة الجمعة، في الشوارع القريبة من البلدة القديمة بعد منعهم من الوصول إلى المسجد.

 

وأضافوا أن الشرطة اعتدت على المصلين في منطقة وادي الجوز القريبة من البلدة القديمة، بالضرب وإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع ومياه عادمة.

(وكالات)
 

 

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