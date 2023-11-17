"فورين أفيرز": الغرب بحاجة للبدء بالتفاوض مع روسيا بشأن أوكرانيا

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ذكرت صحيفة "فورين أفيرز" أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحاجة للبدء بالتفاوض مع روسيا للاتفاق على هدنة في أوكرانيا.وأوردت الصحيفة أن على الولايات المتحدة البدء بالمشاورات مع أوكرانيا وشركائها الأوروبيين بشأن فتح مسار جديد تقبل فيه كييف بالتفاوض على وقف إطلاق النار مع روسيا، وفي الوقت نفسه، تنتقل القوات المسلحة الأوكرانية من الوضعية الهجومية إلى الدفاعية.ورأت "فورين أفيرز" أن أهداف الغرب والسلطات في كييف والتي تتمثل في السيطرة على خمس مناطق روسية، من بينها شبه جزيرة القرم، لا تتناسب مع قدراتها وإمكاناتها. وهذا الخطأ الاستراتيجي يستوجب إعادة تقييم السياسة الخارجية الأوكرانية.وأكدت أن على كييف التخلي عن طموحاتها باستعادة المناطق التي خسرتها والتركيز على ما تبقى. (روسيا اليوم)