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إسرائيل تسمح بدخول شاحنتي وقود يوميا إلى غزة

Lebanon 24
17-11-2023 | 09:43
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أعلنت اسرائيل أنها سمحت بدخول شاحنتي وقود يوميا إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. (سكاي نيوز)
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