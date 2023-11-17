إسرائيل تسمح بدخول شاحنتي وقود يوميا إلى غزة

أعلنت اسرائيل أنها سمحت بدخول شاحنتي وقود يوميا إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. (سكاي نيوز)

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