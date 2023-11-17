"نيويورك تايمز": الجيش الإسرائيلي يمنع الصحفيين من تفقد مستشفى الشفاء في غزة

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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن جنود الجيش الإسرائيلي منعوا الصحفيين من التجول بالمجمع الصحي وتفقد مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة.وقالت الصحيفة: "سُمح لمراسلي "نيويورك تايمز" برؤية جزء من مجمع الشفاء الضخم. ورفض الجيش السماح للصحفيين بالتجول في المستشفى أو رؤية أو مقابلة المرضى أو الموظفين الموجودين هناك".وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قال للصحفيين إن مقاتلي "حماس" ما زالوا قادرين على التواجد داخل المجمع.وأخذ الجنود الإسرائيليون الصحفيين إلى الداخل عبر مبنى مدمر على حافة المجمع لأنهم قالوا إن المرور عبر المدخل الرئيسي أمر خطير للغاية.يذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ باقتحام مستشفى "الشفاء" في غزة منذ فجر الأربعاء 15 تشرين الثاني. وأعلن اكتشاف أسلحة وعتاد وحواسيب، قال إنها تابعة لحركة "حماس". (روسيا اليوم)