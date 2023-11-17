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عربي-دولي

وفاة رهينة إسرائيليّة لدى "حماس"... أُصيب بنوبات هلع من القصف وهذا اسمه

Lebanon 24
17-11-2023 | 10:22
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أعلنت كتائب القسام، أنّ "المحتجز زدمانوفيتش، تُوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرّر قرب مكان إحتجازه"، وأضافت أنّها "ستنشر مادة تُوثّق ذلك".
 
 
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