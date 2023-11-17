وفاة رهينة إسرائيليّة لدى "حماس"... أُصيب بنوبات هلع من القصف وهذا اسمه

أعلنت كتائب القسام، أنّ "المحتجز زدمانوفيتش، تُوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرّر قرب مكان إحتجازه"، وأضافت أنّها "ستنشر مادة تُوثّق ذلك".

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