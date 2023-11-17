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عباس يلتقي بوريل ويؤكد رفض تهجير الفلسطينيين من غزة

Lebanon 24
17-11-2023 | 10:45
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التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية جوزيب بوريل في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله.

 

وشدد عباس "على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

 

وأكد عباس "الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية بما فيها القدس".

 

وكان بوريل قد دعا الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إلى إعلان هدن إنسانية في غزة فوراً، وقال عبر منصة «إكس»: «أشعر بالأسى إزاء الوضع المروع والخسائر الفادحة في الأرواح في الكثير من المستشفيات في غزة».

 

وخلال لقاء اليوم، دعا الرئيس الفلسطيني الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

(الشرق الأوسط)
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