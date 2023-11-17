صفقة أسرى وشيكة.. 50 مقابل 50 من النساء والأطفال؟

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أفادت مصادر صحفية بقرب التوصل لاتفاق هدنة يشمل إدخال مساعدات والإفراج عن 50 أسيرا لدى "حماس".وفي التفاصيل، أكدت مصادر "العربية" بقرب التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية ودخول مزيد من المساعدات، مقابل إفراج حماس عن 50 رهينة من المدنيات الإسرائيليات والأطفال، مقابل 50 من السيدات السجينات والأطفال في سجون إسرائيل.وأشارت المصادر الى أن الاتفاق الوشيك في غزة يشمل هدنة من 3 أيام. كما أن إسرائيل وافقت على دخول كميات محدودة من الوقود إلى قطاع غزة تحت إشراف أممي ضمن الاتفاق.وأضافت المصادر أن هناك ضغطا أميركيا على إسرائيل للقبول بالصفقة.