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عربي-دولي

من برلين.. إردوغان: يجب وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
17-11-2023 | 13:16
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أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يزور برلين، أن "قصف المستشفيات أو قتل الأطفال ليس مذكورا في التوراة. لا يمكنكم القيام بذلك".
 
 
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "لا مبرر لاستهداف المدنيين ويجب وقف إطلاق النار وتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، مؤكداً أن "لا مفر من حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967".
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من جهته، إعتبر شولتس أن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يجب "ألا يكون موضع تساؤل"، مشدّداً على "ضرورة جعل دفاع إسرائيل عن نفسها أمرا ممكنا وعدم جعله موضع تساؤل".
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