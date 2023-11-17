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عربي-دولي

هذه الدول طلبت من "الجنائية الدولية" التحقيق بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية

Lebanon 24
17-11-2023 | 13:57
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أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم، أنه تلقى طلباً من خمس دول للتحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية.


وقال إن الطلب جاء من جنوب إفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي.
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