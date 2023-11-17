هذه الدول طلبت من "الجنائية الدولية" التحقيق بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية

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أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم، أنه تلقى طلباً من خمس دول للتحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية.وقال إن الطلب جاء من جنوب إفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي.