اردوغان: الاسرائيليون بارعون جداً في الكذب!

إتّهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اسرائيل بالتستّر على امتلاكها أسلحة نووية.



وقال في مؤتمر صحفي مشترك عقد في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "هل تمتلك إسرائيل أسلحة نووية الآن؟ نعم، ولكن إذا سألت إسرائيل، فلن يجيبوا بنعم . لأنهم بارعون جدا في الكذب".

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