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عربي-دولي

نائب رئيس الكنيست: نحن إنسانيّون أكثر من اللازم.. احرقوا غزة الآن!

Lebanon 24
17-11-2023 | 14:16
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قال نائب رئيس الكنيست نسيم فيتوري إن "الاهتمام بقضية الإنترنت في غزة تظهر أننا لم نتعلم شيئا".
 

وأضاف في منشور له عبر منصة "اكس": "نحن إنسانيون أكثر من اللازم.. احرقوا غزة الآن.. لا أقل من ذلك".
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اسرائيل

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