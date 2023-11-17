نائب رئيس الكنيست: نحن إنسانيّون أكثر من اللازم.. احرقوا غزة الآن!

قال نائب رئيس الكنيست نسيم فيتوري إن "الاهتمام بقضية الإنترنت في غزة تظهر أننا لم نتعلم شيئا".



وأضاف في منشور له عبر منصة "اكس": "نحن إنسانيون أكثر من اللازم.. احرقوا غزة الآن.. لا أقل من ذلك".