تسجيل جديد لأبو عبيدة.. ماذا جاء فيه؟

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أكّد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، أنه وبعد مرور 42 يوما من بدء معركة "طوفان الأقصى" يواصل مقاتلونا التصدي للقوات الإسرائيلية.وقال في كلمة مسجلة مساء اليوم: "يواصل مقاتلونا عمليات التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة من عدة محاور"، مضيفاً: "دمرنا 62 آلية عسكرية خلال الأيام الأربعة الأخيرة ووثقنا وعرضنا الكثير من عمليات استهداف العدو وسنعرض منها الكثير تباعا".وتلبع: "جهزنا أنفسنا لدفاع طويل ومرن ومستمر".واشار الى ان "ما يبحث عنه الجيش الاسرائيلي في مجمع الشفاء أمر مثير للسخرية وفضيحة لكل المنظومة العالمية".