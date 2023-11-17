Advertisement

عربي-دولي

تسجيل جديد لأبو عبيدة.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
17-11-2023 | 14:57
A-
A+
Doc-P-1131600-638358552615219305.jpg
Doc-P-1131600-638358552615219305.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، أنه وبعد مرور 42 يوما من بدء معركة "طوفان الأقصى" يواصل مقاتلونا التصدي للقوات الإسرائيلية.

وقال في كلمة مسجلة مساء اليوم: "يواصل مقاتلونا عمليات التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة من عدة محاور"، مضيفاً: "دمرنا 62 آلية عسكرية خلال الأيام الأربعة الأخيرة ووثقنا وعرضنا الكثير من عمليات استهداف العدو وسنعرض منها الكثير تباعا".
Advertisement

وتلبع: "جهزنا أنفسنا لدفاع طويل ومرن ومستمر". 


واشار الى ان "ما يبحث عنه الجيش الاسرائيلي في مجمع الشفاء أمر مثير للسخرية وفضيحة لكل المنظومة العالمية".








تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2023-11-17
19:00 | 2023-11-17
18:28 | 2023-11-17
18:00 | 2023-11-17
17:00 | 2023-11-17
16:59 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24