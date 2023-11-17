رسالة أسامة بن لادن تتسلل إلى تيك توك: تنديد أميركي وتحقيق مع المنصة

Advertisement

شهدت رسالة منسوبة لزعيم تنظيم "القاعدة" السابق أسامة بن لادن ونُشرت قبل أكثر من 20 عاماً، انتشاراً واسعاً في الولايات المتحدة عبر تطبيق "تيك توك".والرسالة الطويلة التي نشرها بن لادن بعد عام من هجمات 11 أيلول 2001، تحت عنوان "رسالة إلى أميركا"، انتقد فيها ما وصفه بـ"التدخلات الغربية في الدول الإسلامية"، و"سياسات أميركا في الأراضي الفلسطينية"، مبرراً هذه الهجمات بـ"الدعم الأميركي لإسرائيل".وانتشرت هذه الرسالة بشكل كبير على تطبيق "تيك توك"، وتم مشاركة مقاطع فيديو تدعمها وتدعو إلى قراءتها، وسط انتقادات لواشنطن بسبب دعم إسرائيل في الحرب التي تشنها على قطاع غزة.ودفع انتشار الرسالة البيت الأبيض إلى اعتبار ذلك "إهانة" لضحايا هجوم 11 أيلول.وقالت الشركة القائمة على تطبيق "تيك توك" في بيان، الخميس، إن مقاطع الفيديو التي تروج لرسالة بن لادن تنتهك قواعدها "الرافضة لدعم أي شكل من أشكال الإرهاب".وأوضحت أن عدد مقاطع الفيديو التي تروج للرسالة كان "صغيراً"، وأن "التقارير التي تفيد بأنها منتشرة على منصتنا غير دقيقة".وأشارت الشركة إلى أنها تحذف "بشكل استباقي وقوي" كل مقاطع الفيديو التي تروج لرسالة بن لادن، مؤكدة أنها فتحت تحقيقاً بشأن كيفية وصول هذا المحتوى إلى المنصة.وقالت شبكة "سي إن إن" إن المقاطع التي تداولت رسالة بن لادن حققت أكثر من 14 مليون مشاهدة بحلول الخميس.وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن بيانات موقع "غوغل" تشير إلى أن البحث عن هذه الرسالة ظهر الأسبوع الماضي، أي قبل أيام من بدء انتشارها على تطبيق "تيك توك".كما تم تداولها على منصات أخرى، مثل "تويتر". ورغم أن منصة "إنستغرام" حظرت البحث عن الرسالة عبر "الهاشتاغ"، إلا أن العديد من المقاطع المصورة التي تروج لها، ظلت منتشرة على المنصة المملوكة لشركة "ميتا" حتى مساء الخميس.وقال أحد مستخدمي "تيك توك" في مقطع فيديو حصل على 1.2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة: "لقد قرأت للتو (رسالة إلى أميركا)، لم أعد أنظر إلى الحياة بالطريقة نفسها بعد اليوم، لن أنظر إلى هذا البلد بالطريقة نفسها أبداً".وقال شخص آخر: "نحاول العودة إلى حياتنا بأسلوب عادي، بعد أن أدركنا بأن كل ما تعلمناه عن الشرق الأوسط، وأحداث 11 أيلول، والإرهاب، كان كذبة".وكتب آخر أن تجربة قراءة النص "غيرت وجهة نظري بالكامل تجاه الحكومة الأميركية".وفي أحد مقاطع الفيديو التي لم تعد متاحة على المنصة، بعدما شُوهدت أكثر من 1.6 مليون مرة، شجّع أحد المؤثرين من نيويورك على قراءة الرسالة، وقال: "إذا كنت قد قرأتها، فأخبرني إذا كنت تمر أيضاً بأزمة وجودية في هذه اللحظة بالذات، لأنه في آخر 20 دقيقة، تغيرت وجهة نظري الكاملة حول الحياة التي آمنت بها وعشتها".وفي مقطع فيديو آخر شوهد أكثر من 100 ألف مرة، قال أحد مستخدمي "تيك توك" الذي ينشر بانتظام انتقادات للحكومة الأميركية: "إذا كنا سنسمي أسامة بن لادن إرهابياً، فكذلك الحكومة الأميركية".وتوجّهت الأنظار إلى صحيفة "غارديان" البريطانية، التي نشرت هذه الرسالة قبل عقدين من الزمن، قبل أن تسحبها من موقعها على الإنترنت بعد انتشارها بأيام.وانتقد البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إزالة الرسالة، واعتبروها أمراً "مثيراً للريبة"، كما اتهموا الصحيفة بفرض "رقابة" على المعلومات.وكتبت "غارديان" في مكان الرسالة بعد سحبها، أن هذه الصفحة كانت تعرض النص الكامل لـ"رسالة أسامة بن لادن إلى الشعب الأميركي"، والتي نشرت في 24 تشرين الثاني 2002، قبل سحبها في 15 تشرين الثاني 2023.وبررت "غارديان" إزالة الرسالة، بسبب مشاركتها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي "دون سياق كامل" للأحداث، ولذلك "قررنا حذفها وتوجيه القراء بدلاً من ذلك إلى تقرير إخباري يضع الرسالة في سياقها".وقال ماركو باستوس، المحاضر البارز بجامعة سيتي في لندن، لـ"واشنطن بوست"، إن محرري صحيفة "غارديان" وجدوا أنفسهم في وضع صعب، بمجرد بدء تداول رسالة بن لادن، فتركها كان يعني "انتشارها على نطاق واسع، واستخدام المحتوى خارج السياق"، وإزالتها تجعلهم عرضة لاتهامات بممارسة "الرقابة".وتابع: "بالطبع، فإن هذا المحتوى محور انقسام كبير، ولكنه يشير إلى متغير آخر في السياق يجب أن نأخذه في الاعتبار، وهو التحول الديموغرافي الأساسي في الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "الأجيال الجديدة تظهر مستويات أعلى في دعم القضية الفلسطينية، وهو أمر أدهش المحللين الأميركيين".وانتقد متحدث باسم البيت الأبيض انتشار هذه الرسالة، واصفاً ذلك بأنه إهانة لضحايا هجمات 11 أيلول.وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس لـ"سي إن إن": "لا يوجد أبداً مبرر لنشر الأكاذيب البغيضة والمعادية للسامية التي أصدرها زعيم القاعدة بعد أن ارتكب أسوأ هجوم إرهابي في التاريخ الأميركي، مسلطاً الضوء عليها كدافع مباشر لقتل 2977 أميركياً بريئاً".وقال تشارلي وينتر، المتخصص في الجماعات المتطرفة، ومدير الأبحاث في منصة ExTrac، في مقابلة مع "واشنطن بوست"، إنه "فوجئ بالردود على هذه الرسالة" التي وصفها بأنها "نوع من العقيدة الأساسية" لتنظيمي "القاعدة" و"داعش".وأضاف وينتر، المتخصص في الجماعات المتطرفة: "لا أعتقد أن جهات متطرفة تقف خلف الانتشار الواسع لهذه الرسالة"، معتبراً أنها "تنتشر على نحو تلقائي".وهناك تركيز خاص على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في هذه الرسالة، والتي جاء فيها: "إننا نضحك ونبكي عندما نرى أنكم لم تملوا بعد من تكرار أكاذيبكم الملفقة بأن لليهود حق تاريخي في فلسطين.. وكل من يخالفهم في هذه الحقيقة المزعومة يتهم بمعاداة السامية، وهذه من أفظع التلفيقات المنتشرة على نطاق واسع".وقال بيتر بيرجن، المحلل الأمني في شبكة "سي إن إن"، والذي أنتج أول مقابلة تلفزيونية مع أسامة بن لادن في عام 1997، إنه يجد انتشار الرسالة أمراً "محيراً".وأضاف: "معظم الأشخاص إما لم يولدوا أو كانوا أطفالاً صغاراً جداً عندما برز بن لادن، لذلك ليس لديهم الكثير من السياق التاريخي".ولا يزال بيرجن، الذي ألف كتباً عدة عن زعيم القاعدة الراحل، متشككاً في أصل الرسالة. وقال: "لا يوجد دليل على أن بن لادن كتبها، وبعض الأشياء التي يركز عليها لا تتفق مع كتاباته الأخرى".