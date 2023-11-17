Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. "حماس" تنشر مشاهد لأسير إسرائيلي قبل وبعد وفاته في غزة

Lebanon 24
17-11-2023 | 12:09
A-
A+
Doc-P-1131603-638358564075171556.jpg
Doc-P-1131603-638358564075171556.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وفاة أسير إسرائيلي قالت إنها جاءت بسبب تأثره بنوبات هلع نتيجة القصف المتكرر في محيط مكان اعتقاله.

ونشرت "القسام" فيديو يظهر الأسير وهو يتلقى العلاج، قبل أن تعرض صورة لجثمانه وهو مغطى بقماش أبيض. 
 
وعبر حسابها على منصة "تلغرام"، قالت "القسام": "رداً على كذب نتنياهو والناطق باسم جيشه حول وجود أسرى صهاينة في المستشفيات، لقد نقلنا عدداً منهم لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظاً على حياتهم".

وتابعت: "المحتجز آريه زالمن زدمانوفتش بطارقة رقم 0010185791 تلقى الرعاية المكثفة، وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه".

وكان نتنياهو قال، الخميس، في مقابلة تلفزيونية إنه كانت لديهم "مؤشرات قوية" بشأن وجود عدد من المحتجزين في مجمع الشفاء الطبي، لكنه اعترف بأن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي محتجز، بعد اقتحامها للمستشفى.

ولفت نتنياهو إلى أن حكومته تملك "معلومات استخباراتية بشأن المحتجزين"، ولكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن ذلك.

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم مجمع الشفاء الطبي بوسط مدينة غزة، ليل الثلاثاء الأربعاء، وبعد ساعات، أعلنت إذاعة الجيش أنه لا مؤشرات على وجود محتجزين في المستشفى، الأكبر في القطاع.
 
Advertisement


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2023-11-17
19:00 | 2023-11-17
18:28 | 2023-11-17
18:00 | 2023-11-17
17:00 | 2023-11-17
16:59 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24