ولي عهد البحرين: لوضع "خطوط حمراء" في غزة

شدد ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على ضرورة "وضع خطوط حمراء لا يتم تجاوزها" في الأزمة الحالية في قطاع غزة.



وأوضح ولي عهد البحرين في الكلمة الافتتاحية لـ"حوار المنامة" أن الخطوط الحمراء هي "عدم التهجير القسري للفلسطينيين الآن أو في المستقبل، عدم إعادة الاحتلال، عدم تقليص حدود غزة ويجب ألا يكون هناك أي إرهاب في غزة".

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وقال إن "آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته يجب أن تكون في قلب الحوكمة بعد الأزمة في غزة، لافتا إلى أن "الصراع والقضية الفلسطينية لم تبدأ في السابع من تشرين الاول الماضي".





واعتبر أن ما يتطلبه الموقف حالياً هو "وقف عجلة العنف ويجب ألا نسمح للصراع بأن يكون هو صاحب الكلمة النهائية".



كما دعا ولي عهد البحرين حركة "حماس" إلى إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين كرهائن في غزة، دعياً إسرائيل في المقابل للإفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.