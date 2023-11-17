الأمم المتحدة: لا يمكننا إرسال خبرائنا إلى مستشفى الشفاء حالياً

أشارت الأمم المتحدة الى أنها لا تستطيع حاليا إرسال خبرائها إلى مستشفى "الشفاء" في غزة من أجل تقييم الوضع هناك.



وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين اليوم: "لم نكن قادرين على إنشاء بعثة لتقييم الوضع في المستشفى بسبب القلق الأمني القائم. لكننا نتابع تطورات الوضع، بالطبع".

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وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين اليوم: "لم نكن قادرين على إنشاء بعثة لتقييم الوضع في المستشفى بسبب القلق الأمني القائم. لكننا نتابع تطورات الوضع، بالطبع".

كما اعتبر أنه "لا يجوز استخدام المستشفيات أبدا في العمليات القتالية".