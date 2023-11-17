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عودة خدمات الإتصالات والإنترنت جزئياً في بعض مناطق غزّة

Lebanon 24
17-11-2023 | 17:00
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أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، مساء يوم الجمعة، عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي في بعض مناطق قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن ذلك جاء استجابة للمناشدات الدولية والتحذيرات التي أطلقتها الوزارة، بعد السماح بإدخال كمية محدودة من الوقود عن طريق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، التي ستمكن مشغلي الخدمات من إعادة التشغيل.
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وحذر سدر من احتمالية انقطاع الخدمات مجددا في حال عدم ضمان استمرارية وصول الوقود اللازم لتشغيل المكونات الرئيسية للشبكة، وفقما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
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