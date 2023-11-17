تصنيف كتائب سيد الشهداء وأمينها العام بالإرهابيين العالميين

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، إنها صنّفت كتائب سيد الشهداء وأمينها العام إرهابيين عالميين مصنفين تصنيفاً خاصاً.

وذكر وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان: "النشاط الإرهابي لكتائب سيد الشهداء هدد حياة جنود كل من الولايات المتحدة والتحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق وسوريا".

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