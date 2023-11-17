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قصف مستشفى ودار الوفاء لرعاية المسنين جنوب غزّة

Lebanon 24
17-11-2023 | 18:28
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن استشهاد مدير مستشفى الوفاء للمسنين وإصابة أطباء آخرين، مساء يوم الجمعة، في قصف نفذه الطيران الإسرائيلي.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن الطيران الإسرائيلي قصف مستشفى ودار الوفاء لرعاية المسنين في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة، ما أدى لمقتل مدير المستشفى وإصابة عدد من الأطباء.
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