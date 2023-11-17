كوريا الجنوبية تسعى لسنّ قانون يحظر أكل الكلاب

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قال مسؤول في الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية يوم الجمعة إن البلاد تسعى إلى حظر أكل لحم الكلاب وإنهاء الجدل المتعلق بتلك العادة القديمة وسط تنامي الوعي بحقوق الحيوانات.وأثار أكل الكوريين للكلاب انتقادات من الخارج بسبب وحشية هذه الممارسة، لكنه يواجه معارضة في الداخل أيضا لا سيما من الأجيال الأصغر سنا.ونقلت "رويترز" عن يو إيوي - دونج مسؤول السياسات في حزب قوة الشعب الحاكم بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين ونشطاء مدافعين عن حقوق الحيوان، قوله: "حان وقت إنهاء النزاعات الاجتماعية والجدل حول استهلاك لحم الكلاب عبر سنّ قانون خاص ينهيه".