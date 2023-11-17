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عربي-دولي

واشنطن توافق على بيع اليابان 400 صاروخ توماهوك

Lebanon 24
17-11-2023 | 19:30
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وافقت الولايات المتحدة أمس الجمعة على تلبية طلب اليابان شراء 400 صاروخ "توماهوك"، وذلك في إطار سعي طوكيو لتعزيز دفاعاتها على الرغم من إطلاق حوار مع الصين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها وافقت على صفقة بقيمة 2.35 مليار دولار تشمل تزويد اليابان نوعين من صواريخ توماهوك بمدى يبلغ 1600 كيلومتر.
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وقالت الوزارة إن الصفقة ترمي إلى تعزيز أمن حليف كبير يشكّل قوة استقرار سياسي وتقدّم اقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن الصفقة ستعزّز قدرات اليابان للتصدي لتهديدات حالية ومستقبلية من خلال توفير صاروخ أرض-أرض تقليدي طويل المدى قادر على تحييد تهديدات متزايدة.
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