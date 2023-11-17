معظمهم من الأطفال.. قصف إسرائيلي لخان يونس يوقع 26 شهيدا (فيديو)

استشهد 26 مدنيا أغلبهم من الأطفال، في قصف لطائرات إسرائيلية، فجر اليوم السبت، طال عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.



ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، قولها إن طائرات إسرائيلية شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لاستشهاد 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات.

26 شهيداً وعدداً من الإصابات نتيجة قصف الاحتلال منزل لعائلة أبو حطب في مدينة خانيونس. pic.twitter.com/8135wEnpCF — #القدس_ينتفض (@arsenze1) November 18, 2023 Advertisement

وفي السياق ذاته، شنت طائرات إسرائيلية غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.



وقصفت طائرات إسرائيلية مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.



وجنوب القطاع، استهدفت طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار.



وفي طوباس بالضفة الغربية، استشهد شاب وأصيب اثنان آخران، فجر اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في المدنية.



وذكرت مصادر في جمعية الهلال الأحمر لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وأعلن الأطباء عن استشهاده فور وصوله المستشفى.



وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت المدينة بأعداد كبيرة برفقة جرافة عسكرية، من الجهة الشرقية، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة، ونشرت القناصة على أسطح بعض البنايات.(سكاي نيوز)





