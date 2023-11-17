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إقتصاد
الصراع الراهن يدمر سكان غزة واقتصادها.. صندوق النقد يحذر
Lebanon 24
17-11-2023
|
23:22
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أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أمس الجمعة، ان الصراع الدائر بين حماس وإسرائيل "يدمر" سكان غزة واقتصادها.
وفي مقابلة مع "رويترز" على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، قالت جورجيفا، إن الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس له "آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية".
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وأشارت جورجيفا إلى أن الصراع الدائر "يشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة".
وأوضحت أن "تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد العالمي محدود للغاية، ولكنه قد يزيد في حالة وقوع صراع طول الأمد".
وأضافت: "الحرب بين إسرائيل وحماس مدمرة لقطاع غزة، واقتصاد الضفة الغربية يتأثر بشدة وإسرائيل ستشهد تباطؤا اقتصاديا".(سكاي نيوز)
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