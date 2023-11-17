43 يوماً من الحرب على غزة.. توسيع نطاق العمليات باتجاه الضفة واسرائيل تدعو سكان خان يونس للنزوح

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يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ43، حيث تواصل قوات الجيش الاسرائيلي استهداف المستشفيات ومحاصرتها بالدبابات. وبينما يتوالى استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع، أعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام تكبيد القوات الاسرائيلية خسائر فادحة خلال الأيام الأربعة الماضية وملاحقة الجنود الاسرائيلية من شارع لشارع في قطاع غزة.وأفادت وسائل إعلام فلسطيني عن سقوط عشرات الشهداء جراء القصف الإسرائيلي في جنوب ووسط قطاع غزة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن نحو 26 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال استشهدوا في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات إسرائيلية قصفت اليوم منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، فقتلت وجرحت عددا من الأشخاص. وأضافت أن الطيران قصف أيضا في رفح جنوب القطاع مركزا ثقافيا. واتهمت الوكالة الطيران الحربي الإسرائيلي كذلك باستهداف المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث أحصت أكثر من 192 مسجدا استهدفتها إسرائيل في القطاع ودمرت منها 56 بشكل كامل.هذا وأصدرت إسرائيل تحذيرا جديدا للفلسطينيين في مدينة خان يونس وطالبتهم بالتوجه إلى الغرب بعيدا عن مرمى النيران وحتى يكونوا على مقربة من المساعدات الإنسانية، في أحدث مؤشر على أنها تخطط لمهاجمة حركة حماس في الجنوب بعد السيطرة على الشمال.وقال مارك ريجيف، أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لشبكة "إم.إس.إن.بي.سي"MSNBC، أمس الجمعة: "نطلب من الناس الانتقال. أعلم أن الأمر ليس سهلا بالنسبة للكثيرين منهم، لكننا لا نريد أن يقع المدنيون في مرمى إطلاق النار".وقد تجبر مثل هذه الخطوة مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين توجهوا جنوبا هربا من الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة على الانتقال مرة أخرى، جنبا إلى جنب مع سكان مدينة خان يونس الجنوبية، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة.ويبلغ عدد سكان خان يونس أكثر من 400 ألف نسمة.وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس التي تسيطر على غزة منذ أن قتل مسلحوها 1200 شخص واحتجزوا 240 أسيرا في هجوم السابع من تشرين الأول، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.ومنذ ذلك الحين، تقصف إسرائيل معظم أنحاء غزة ودكتها دكا، وأمرت بإخلاء النصف الشمالي بأكمله من القطاع، ما أدى إلى تشريد نحو ثلثي سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون. ويخشى العديد ممن فروا أن يصبح نزوحهم دائما.وأعلنت السلطات الصحية في غزة أمس الجمعة ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 12 ألف شخص، منهم 5000 طفل. ولا يتم تحديث أرقام الضحايا الآن بانتظام بسبب صعوبة جمع المعلومات وانقطاع الاتصالات المتكررة.وقالت إسرائيل إنها ستسمح بشاحنتين محملتين بالوقود يوميا بناء على طلب واشنطن لمساعدة الأمم المتحدة في تلبية الاحتياجات الأساسية، وتحدثت عن خطط لزيادة المساعدات على نطاق أوسع.وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أن الظروف الإنسانية في غزة تتدهور بسرعة، بما في ذلك تحذير صارخ من برنامج الأغذية العالمي من "احتمال فوري بحدوث مجاعة".وفي مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، الذي كان محور قلق دولي هذا الأسبوع عندما أصبح الهدف الرئيسي للهجوم البري الإسرائيلي، قالت إسرائيل إن قواتها عثرت على مركبة بها عدد كبير من الأسلحة، وهيكل تحت الأرض قالت إنه منفذ إلى أحد أنفاق حماس، بعد يومين من تفتيش المبنى.ولطالما أكدت إسرائيل أن المستشفى يقع فوق مخبأ كبير تحت الأرض يضم مقر قيادة لحماس. ويقول العاملون في المستشفى إن هذا غير صحيح وإن النتائج التي توصلت إليها إسرائيل هناك لم تثبت حتى الآن شيئا من هذا القبيل.وتنفي حماس استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية. وتقول إن بعض المحتجزين تلقوا العلاج في المراكز الطبية لكن لم يتم احتجازهم داخلها.ذكر تلفزيون فلسطين اليوم السبت أن قوة من الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم في الضفة الغربية. وأظهرت لقطات فيديو بثها التلفزيون آليات عسكرية إسرائيلية تسير في شارع رئيسي بالمدينة رافعة أعلاما إسرائيلية.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الاقتحام تم بقوة كبيرة من الجهتين الغربية والجنوبية، حيث تمركزت القوات في الحي الجنوبي وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 5 فلسطينيين على الأقل قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف مبنى في مخيم بلاطة شرق نابلس اليوم السبت.يأتي هذا بينما ذكر شهود لوكالة أنباء العالم العربي أن هناك قصفا إسرائيليا على نابلس، حيث انقطعت الكهرباء في محيط منطقة مستهدفة من المخيم.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت مقر حركة فتح في المخيم، مشيرة إلى إلحاق أضرار كبيرة في المكان.وأبلغ مصدر طبي وكالة أنباء العالم العربي بأن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة طوباس بالضفة الغربية.ولم يذكر المصدر أي تفاصيل إضافية.يأتي هذا بينما أفاد تلفزيون فلسطين بإصابة ثلاثة أشخاص، جراح أحدهم خطيرة، برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في طوباس.وأشارت الوكالة إلى دفع الجيش بتعزيزات عسكرية باتجاه طوباس حيث تدور اشتباكات وصفت بالعنيفة.