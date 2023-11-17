العلاقات بينهما تدهورت.. فنلندا تثير غضب روسيا بهذا القرار

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أوردت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله أمس الجمعة إن فنلندا ترتكب "خطأ كبيرا" باختيارها المواجهة مع روسيا.وتعتزم فنلندا إقامة حواجز عند أربعة معابر على حدودها مع روسيا اعتبارا من منتصف ليلة السبت، في مسعى لوقف زيادة تدفق المهاجرين التي تقول هلسنكي إن موسكو دبرتها.وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ قرار فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي نتيجة للحرب في أوكرانيا.وقال بيسكوف: "لا يسع المرء إلا التعبير عن الأسف العميق من سلوك السلطات الفنلندية طريق تدمير العلاقات الثنائية".وأضاف المتحدث باسم الكرملين، أن البلدين لطالما تمتعا بعلاقات تبادلية المنفعة والاحترام.وتابع بيسكوف: "لم تهدد روسيا فنلندا قط في التاريخ الحديث، ولم يكن لدينا أي سبب لأي مواجهة. والآن اختاروا هذا المسار. في نظرنا، هذا خطأ كبير"، حسبما ذكرت "رويترز" نقلا عن "تاس".(سكاي نيوز)