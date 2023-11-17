بعد اتهام ماسك بمعاداة السامية.. آبل توقف إعلاناتها على "إكس"

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قررت شركة آبل إيقاف جميع الإعلانات مؤقتًا على X، شبكة التواصل الاجتماعي المملوكة للأخير، وذلك بعد اتهام البيت الأبيض الملياردير ايلون ماسك بأنه يدعم معاداة السامية حسبما أفادت مصادر لموقع "Axios".وتأتي هذه الخطوة، بحسب الموقع، في أعقاب مزاعم تأييد ماسك للنظريات المعادية للسامية بالإضافة إلى تقارير عن وضع إعلانات آبل جنبًا إلى جنب مع "المحتوى اليميني المتطرف".وتعتبر شركة آبل معلنًا رئيسيًا على موقع التواصل الاجتماعي، ويأتي توقفها المؤقت في أعقاب خطوة مماثلة من جانب شركة أي بي أم (IBM).وواجه ماسك رد فعل عنيف بسبب مزاعم تأييد منشور معادي للسامية يوم الأربعاء الماضي، حيث رفع 164 حاخامًا وناشطًا يهوديًا دعوتهم لشركة Apple وGoogle وأمازون وديزني لوقف الإعلانات على منصة تويتر السابقة X حاليًا.ونشرت منظمة "Media Matters for America" غير الربحية ذات الميول اليسارية تقريرًا يوم الخميس سلط الضوء على شركات آبل وأي بي ام وأمازون وأوركال باعتبارها من بين الشركات التي ظهرت إعلاناتها بجوار "المنشورات اليمينية المتطرفة".ونشر ماسك على X يوم الأربعاء "لقد قلت الحقيقة الفعلية" ردًا على منشور ادعى أن المجتمعات اليهودية تدعم "الكراهية الجدلية ضد البيض".وقد أثار ذلك إدانة واسعة النطاق، بما في ذلك من البيت الأبيض.(العربية)