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عربي-دولي

حكومة نتنياهو رفضت مقترح تبادل الأسرى مع حماس.. "يديعوت أحرونوت" تكشف

Lebanon 24
18-11-2023 | 00:25
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم السبت ان حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغت الوسطاء القطريين رفضها إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس يتم بموجبها إطلاق سراح 50 محتجزا إسرائيليا.
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وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تتمسك بعدم فصل العائلات المحتجزة في الأسر، وبإطلاق سراح جميع الأطفال والأمهات، في حين عرضت حماس إطلاق سراح 50 محتجزا دون تصنيف أو منح إسرائيل حرية اختيار الأسماء.

ووفقا للصحيفة، فإن إسرائيل "أبدت استعدادها للتحلي بالمرونة فيما يتعلق بمدة أيام وقف إطلاق النار من أجل السماح بإطلاق سراح المزيد من المختطفين". وأشارت أيضا إلى أن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح ما لا يقل عن 70 إلى 80 محتجزا إسرائيليا.

وذكرت أن مجلس الحرب الإسرائيلي اتخذ قرارا برفض صفقة التبادل بصيغتها المطروحة، حيث وافق نتنياهو على موقف وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي أيده أيضا رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار برفض الصفقة.

وقرر مجلس الحرب "مواصلة زيادة الضغط العسكري على حماس على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يعزز فرص التوصل إلى اتفاق"، وفقا ليديعوت أحرونوت، التي أشارت إلى أن انقطاعا حدث في الاتصال بين الوسطاء القطريين وقادة حماس المتوارين على الأنظار.(العربية)

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