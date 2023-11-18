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عربي-دولي

"ضحايا" في إطلاق نار بمستشفى في نيوهامشير الأميركية

Lebanon 24
18-11-2023 | 01:00
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قال مسؤولون إن مسلحا دخل إلى بهو مستشفى للأمراض النفسية في ولاية نيوهامشير، وأطلق النار على حارس وقتله قبل أن يطلق ضابط شرطة النار على المشتبه به ويرديه قتيلا.

ولم يصب أي شخص آخر في الحادث الذي وقع في حوالي الساعة 3:30 بعد الظهر في مستشفى ولاية نيوهامشير في كونكورد عاصمة الولاية وفقا لما ذكره الكولونيل بشرطة الولاية، مارك هول.
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وكانت سلطات الولاية الأميركية أعلنت، مساء الجمعة، وفاة مشتبه به في إطلاق نار في مستشفى عام أوقع "ضحايا عدة"، دون تحديد ما إذا كانوا قد قتلوا أو أصيبوا.

وجاء في بيان لأجهزة الأمن والطوارئ في الولاية الريفية الواقعة في شمال شرقي البلاد، على منصة "إكس" أنه "تم احتواء الوضع المتأزم في مستشفى نيوهامشير.. لقد قضى المشتبه به".

وقالت مفوضة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في نيوهامشير، لوري ويفر، إن "جميع المرضى والعاملين في المستشفى بخير".

وكانت الشرطة المحلية قد أعلنت قبيل ذلك عبر منصة "إكس"، "حصول إطلاق نار في مستشفى عام في كونكورد في ولاية نيوهامشير"، مشيرة إلى سقوط "ضحايا عدة".

وفي مؤتمر صحفي لاحق، أحجم هول عن الإدلاء بأي معلومات عن المهاجم، وأضاف أن المحققين ما زالوا يحاولون التعرف على هويته.

وكتب كريس سونونو، حاكم نيوهامشير على وسائل التواصل الاجتماعي يقول إن الضحية هو برادلي هاس الذي كان يعمل في الأمن بالمستشفى.
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