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عربي-دولي
دفاعات روسيا تُسقط مسيرة أوكرانية فوق بريانسك.. اليكم آخر تطورات الحرب الروسية - الاوكرانية
Lebanon 24
18-11-2023
|
01:47
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تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، بعامها الثاني، دون أي إشارات تفيد بقرب انتهاء الصراع. ويستمر الجيش الروسي في محاولة تحقيق المكاسب على الأرض، فيما تقلصت الإمدادات العسكرية الغربية إلى كييف في ظل الحرب في غزة.
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وفي آخر التطورات الميدانية، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة فوق منطقة أونيشسكي في المقاطعة، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات.
وقال بوغوماز عبر قناته على "تليغرام": "تصدت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية لهجوم للإرهابين الأوكرانيين، وأسقطت طائرة مسيرة فوق منطقة أونيشسكي، دون وقوع إصابات أو أضرار". وأشار الحاكم إلى أن الهيئات المختصة تعمل في المكان.
وبما أن الجبهة جامدة إلى حد ما، من الضروري بالنسبة إلى كييف أن تحقق مكاسب إذ تريد تجنب سأم حلفائها الغربيين من الصراع المستمر منذ نحو عامين، فيما ينصب تركيز المجتمع الدولي على إسرائيل وقطاع غزة.
وقد تسببت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بتباطؤ عمليات تسليم القذائف إلى أوكرانيا، حسب ما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للصحافيين الخميس مضيفا "إمداداتنا انخفضت".
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