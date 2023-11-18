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الأردن: لن يدخل أي جندي عربي إلى قطاع غزة

Lebanon 24
18-11-2023 | 02:39
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أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أنه "لن تدخل أي قوات عربية إلى قطاع غزة" الفلسطيني، مطالبا بوقف "الدمار" الناجم عن الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، التي تدور رحاها منذ السابع من أكتوبر الماضي.
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وقال الصفدي في كلمة على هامش مشاركته في المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي "حوار المنامة" بالبحرين، إنه "لن يدخل أي جندي عربي إلى قطاع غزة" بعد انتهاء الحرب هناك.

واعتبر وزير الخارجية الأردني أن "حرب إسرائيل في غزة ليست دفاعا عن النفس، وإنما عدوان سافر"، قائلا إن "لا شيء يبرر" تلك الحرب، وإنها "لن تحقق الأمن لإسرائيل".

وشدد الصفدي على أن بلاده "لن تسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين"، وأنها "ستفعل كل ما يلزم للحيلولة دون ذلك"، مضيفا: "لا أفهم كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها بتدمير حماس".
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