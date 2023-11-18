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يستمر تصاعد التوتر على طول الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية مع قيام حزب الله والجيش الإسرائيلي بتكثيف العمليات عبر الحدود.وبحسب موقع "Responsible Statecraft" الأميركي، "على الرغم من التصعيد، فإن استراتيجية الحزب، المتمثلة في إجبار إسرائيل على تحويل قوات عسكرية كبيرة من هجومها على غزة ضد حماس دون إثارة حرب شاملة مع الدولة اليهودية، لم تتغير. ومن المفارقة، يبدو أن موقف حزب الله يتماشى مع هدف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المتمثل في منع نشوب صراع أوسع بينما تواصل إسرائيل حملتها ضد الحركة الفلسطينية في غزة".وبحسب الموقع، "وصلت التوترات بين حزب الله وإسرائيل إلى ذروتها بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل امرأة وحفيداتها الثلاث، وبالتالي إلى انتقام حزب الله الذي تسبب بمقتل مدني إسرائيلي بالقرب من بلدة كريات شمونة الشمالية. وكانت هذه الحادثة هي المرة الأولى التي يبدو فيها أن الحزب يستهدف المدنيين الإسرائيليين عمدا في هذه الجولة الأخيرة من القتال عبر الحدود. وتصاعدت حدة التوترات بشكل حاد منذ ذلك الحين، حيث قصفت إسرائيل مستشفى في بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة شخص واحد. وفي الوقت نفسه، نفذ حزب الله هجوماً صاروخياً على الحدود أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصاً، من بينهم سبعة جنود إسرائيليين على الأقل".وتابع الموقع، "في الوقت نفسه، أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن الحزب عزز وتيرة تكتيكات عملياته عبر الحدود. وفي خطابه الثاني منذ بداية الحرب على غزة، أعلن نصر الله، السبت الماضي، أن الحركة الشيعية رفعت مستوى عملها العسكري "من حيث عدد العمليات والأهداف ونوع الأسلحة". وأوضح أن ذلك شمل الاستخدام لأول مرة لصواريخ "بركان" ذات التأثير الانفجاري العالي، إضافة إلى الطائرات المسيّرة الانتحارية".ورأى الموقع أن "الأهم من ذلك أن زعيم حزب الله، رغم إعلانه عن التصعيد على المستوى التكتيكي والإيقاعي، لم يعلن عن تغيير في استراتيجية الحزب الشاملة منذ بداية الصراع في غزة. وتهدف هذه الإستراتيجية، كما أوضحها نصر الله نفسه في خطابه السابق، إلى إرهاق الجيش الإسرائيلي من خلال إرغامه على تحويل موارده العسكرية نحو الجبهة اللبنانية، وبالتالي منع إسرائيل من استخدام قوتها العسكرية الكاملة لتدمير حماس. وفي حديثه عن الوضع العام على الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية، قال إن "هذه الجبهة ستبقى فاعلة". إن إحجام نصر الله الواضح عن فتح جبهة جديدة كبرى مع إسرائيل يتوافق مع استراتيجيته العامة المتمثلة في عدم بدء الصراع. وفي أعقاب حرب تموز 2006، قال في عبارته الشهيرة إنه لم يكن ليأذن بأسر جنديين إسرائيليين لو كان يعلم أن ذلك سيؤدي إلى حرب على لبنان".وبحسب الموقع، "تؤكد مصادر مقربة من الحزب أن منع حرب إسرائيلية جديدة على لبنان يشكل عاملاً رئيسياً في مقاربتها للصراع الحالي في غزة. وأوضح مصدر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن "حزب الله لن يجر لبنان إلى حرب مدمرة ما لم تفرض إسرائيل مثل هذه الحرب". ووفقاً لمصدر ثانٍ يتمتع أيضاً بعلاقات وثيقة مع قيادة حزب الله، فإن موقف الحركة يثبت أنها تعطي أولوية عالية للمصالح الوطنية اللبنانية، وشدد على أن "حزب الله يتصرف كلاعب لبناني عقلاني ويولي أهمية كبيرة للمصالح الوطنية اللبنانية". وتعمل هذه الحجة كنقيض على صورة حزب الله المعروفة باعتباره وكيلاً لإيران".وتابع الموقع، "بينما ألمح حزب الله في السابق إلى أن هزيمة حماس ستكون بمثابة خط أحمر من شأنه أن يؤدي إلى نهج أكثر عدوانية ضد إسرائيل، بدا أن نصر الله يعلق آماله على الضغوط الدولية المتزايدة لمنع مثل هذا السيناريو. وقال: "نرى آلاف الأشخاص في واشنطن ونيويورك ولندن وباريس يحتجون ضد إسرائيل"، مضيفًا أن دعم الحكومات الغربية للحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة آخذ في الانخفاض. ويبدو أن الحركة الشيعية اللبنانية تدرك أيضاً خطر جر إسرائيل للولايات المتحدة إلى صراع إقليمي أوسع. ووفقاً للمصدر الأول، فإن حزب الله، في الوضع الحالي، لن يشارك في أي أعمال يمكن فهمها على أنها إعلان حرب من شأنه أن يسمح لإسرائيل بتحقيق حلمها الطويل الأمد بإجبار الولايات المتحدة على خوض حرب أكبر ضد أعداء إسرائيل الإقليميين، وشدد على أن "هناك أصولاً عسكرية أميركية وحاملات طائرات منتشرة في المنطقة"، محذراً من أن هذا "يزيد من خطر جر إسرائيل للولايات المتحدة إلى حرب إقليمية"."وبحسب الموقع، "هدد مسؤولون إسرائيليون كبار، في الوقت نفسه، لبنان بسيناريو يشبه غزة. وفي أعقاب خطاب نصر الله الأخير، حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من أن حزب الله يمارس لعبة خطيرة قد تؤدي إلى رد فعل مدمر، وأكد خلال جولة على الجبهة الشمالية الإسرائيلية: "ما يمكننا القيام به في غزة، يمكننا القيام به أيضًا في بيروت". ويبدو أن مثل هذه التصريحات، بالإضافة إلى العمل العسكري الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية، أثارت مخاوف جديدة في واشنطن. ووفقاً لتقارير إعلامية صدرت فور تصريحات غالانت، أعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن مخاوفه بشأن التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي. وتعكس المخاوف بشأن التصعيد الأوسع سياسة إدارة بايدن الرامية إلى منع توسيع الصراع في غزة إلى لبنان وأماكن أخرى في المنطقة".وتابع الموقع، "قام كبير مستشاري بايدن للطاقة والبنية التحتية، آموس هوكشتاين، بزيارة بيروت مؤخرًا حيث أجرى محادثات مع مسؤولين رفيعي المستوى ركزت على منع امتداد الصراع إلى لبنان. إن أوستن في وضع أفضل من معظم المسؤولين في الإدارة الأميركية الحالية في فهم التداعيات الكارثية المحتملة للحرب الواسعة النطاق على الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية. بعد أن شغل منصب قائد القوات الأميركية في العراق والمنطقة على نطاق أوسع كرئيس للقيادة المركزية الأميركية، لا شك أن رئيس البنتاغون على دراية جيدة بالنفوذ الكبير الذي يتمتع به حزب الله مع اللاعبين الإقليميين مثل الحوثيين في اليمن والجماعات الشيعية المسلحة في العراق. وقد ألمح نصر الله نفسه إلى ذلك، مشيراً إلى أن العمليات التي تستهدف الأصول العسكرية الأميركية والأفراد التي تنطلق من العراق واليمن ستتوقف إذا ضغطت واشنطن على إسرائيل لوقف هجومها في غزة، وأعلن قائلاً: "إذا كنتم أيها الأميركيون تريدون وقف هذه العمليات، عليكم أن توقفوا الحرب في غزة"."وأضاف الموقع، "في ظل هذه الخلفية، كان نصر الله يرسل فعلياً رسالة إلى واشنطن يعرض فيها كبح جماح حلفائه في اليمن والعراق إذا فعلت إدارة بايدن الشيء نفسه مع حليفتها الإسرائيلية. ويبدو أن الإدارة الأميركية تخشى أيضاً أن تجرها إسرائيل إلى حرب إقليمية أوسع نطاقاً. وبحسب جوشوا لانديس، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما والزميل غير المقيم في معهد كوينسي، فإن المخاوف من التصعيد على الجبهة اللبنانية تنبع من المخاوف من أن تسعى إسرائيل إلى إشعال الوضع هناك مع تزايد الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار. وقال في مقابلة مع الموقع: "لقد عرّض بايدن الموقف الأميركي للخطر من خلال دعمه الصريح لأهداف إسرائيل"، مضيفًا أن "أوستن ومسؤولين كبار آخرين قد يشعرون بالقلق من أن إسرائيل ستعتبر هذا بمثابة ضوء أخضر لتوسيع الصراع مما قد يعرّض القوات الأميركية للخطر"."