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عربي-دولي
السعودية تحذر: استمرار حرب غزة يهدد بجر المنطقة لصراعات أوسع
Lebanon 24
18-11-2023
|
03:05
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أعلن نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي اليوم السبت ان فلسطين تشهد "أحداثا مأساوية وانتهاكات وحشية بحق المدنيين العزل" نتيجة التصعيد المستمر للعمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأضاف في منتدى حوار المنامة 2023 "شددنا مرارا على إدانة استهداف المدنيين بأي شكل كان وتحت أي ذريعة.. إن استمرار حرب غزة وإطالة أمدها يفضي لكارثة إنسانية لا مبرر لها ويهدد بجر المنطقة لصراعات أوسع تقوض تعزيز الأمن الإقليمي وتعطل فرص السلام في المنطقة".
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وتابع الخريجي أن المملكة ستستمر في حشد الجهود لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وإعادة إحياء جهود السلام العادل والشامل، مشددا في الوقت نفسه أيضا على أن بلاده "ستواصل حشد الجهود من أجل وقف فوري لإطلاق النار وفك الحصار المفروض على غزة".
حرب إسرائيل عدوان سافر
من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم السبت إن حرب إسرائيل في قطاع غزة ليست دفاعا عن النفس وإنما "عدوان سافر"، مضيفا أنه لا شيء يمكن أن يبرر هذه الحرب.
وقال الصفدي في كلمة ضمن فعاليات حوار المنامة 2023 "لا أفهم كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها بتدمير حماس"، مشيرا إلى هدف إسرائيل المعلن من الحرب بالقضاء على الحركة الفلسطينية.
وجدد الصفدي التأكيد على أن المملكة لن تسمح بنزوح الفلسطينيين "وهذه جريمة حرب وتهديد مباشر لأمننا القومي".(العربية)
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