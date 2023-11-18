محلل عسكري يقيم خطوات إسرائيل في غزة.. هذا ما قاله

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قال المحلل العسكري شون بيل في تحليل على شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حماس كان مدفوعا في المقام الأول بالغضب، بدلا من تطوير أهداف عسكرية واضحة وتعزيز تمكين السلام بعد انتهاء الصراع.وأضاف: "تلقت رسائل دعم قوية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والعديد من الحلفاء الغربيين لردها العسكري القوي بعد هجمات 7 أكتوبر، ولكن مع تزايد الخسائر في الأرواح، ما هي الأهداف العسكرية الإسرائيلية، وهل يمكن تحقيقها، ومتى؟".المرحلة الثانية من العملية البرية الإسرائيليةفي خطوة من شأنها رفع مستوى التوتر بالمنطقة، طالب الجيش الإسرائيلي، الخميس، سكان الجزء الجنوبي من قطاع غزة بالنزوح، في إشارة إلى توسيع العملية البرية إلى الجنوب.وقال بيل إنه من المؤكد أن مثل هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وربما بشكل كبير الدعم لإسرائيل سيتراجع.وأضاف: "بعد أن أعلنت هيئة الصحة في غزة عن حصيلة القتلى التي تجاوزت 11 ألف فلسطيني، وخروج الوضع الإنساني في غزة عن السيطرة، فإلى متى قد يتسامح الغرب مع العدوان الإسرائيلي".