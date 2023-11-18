Advertisement

عربي-دولي

بوريل: السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكن أن تحكم غزة

Lebanon 24
18-11-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1131773-638359021289497820.jpg
Doc-P-1131773-638359021289497820.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم السبت إن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكنها إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وأضاف خلال مشاركته في قمة حوار المنامة الأمني في البحرين: "حماس لا يمكنها إدارة غزة بعد الآن".
Advertisement

وأضاف: "إذاً من سيدير غزة؟ أعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي تستطيع".
ويزور بوريل المنطقة حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس الجمعة ودعا إسرائيل إلى "عدم الانسياق خلف الغضب" في الحرب.

في سياق آخر، توقّع السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا أن يخرج الاتحاد الأوروبي بموقف موحد من وقف إطلاق نار إنساني في غزة خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجيته يوم الاثنين المقبل.

كما اعتبر الفرا خلال مقابلة صحفية مع وكالة أنباء الوطن العربي أن بوريل "جاء المنطقة وهو يحمل أفكاراً حول كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يجمع 27 دولة، على قرار واحد، هو على الأقل وقف إطلاق نار إنساني"، مشيراً إلى ضغط شعبي كبير جداً في جميع المدن والعواصم أوروبية للمطالبة بوقف الحرب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:57 | 2023-11-18
04:47 | 2023-11-18
04:43 | 2023-11-18
04:14 | 2023-11-18
04:10 | 2023-11-18
04:02 | 2023-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24