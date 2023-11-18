بوريل: السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكن أن تحكم غزة





وأضاف خلال مشاركته في قمة حوار المنامة الأمني في البحرين: "حماس لا يمكنها إدارة غزة بعد الآن".

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وأضاف: "إذاً من سيدير غزة؟ أعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي تستطيع". قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم السبت إن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكنها إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.وأضاف خلال مشاركته في قمة حوار المنامة الأمني في البحرين: "حماس لا يمكنها إدارة غزة بعد الآن".وأضاف: "إذاً من سيدير غزة؟ أعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي تستطيع".

ويزور بوريل المنطقة حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس الجمعة ودعا إسرائيل إلى "عدم الانسياق خلف الغضب" في الحرب.



في سياق آخر، توقّع السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا أن يخرج الاتحاد الأوروبي بموقف موحد من وقف إطلاق نار إنساني في غزة خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجيته يوم الاثنين المقبل.



كما اعتبر الفرا خلال مقابلة صحفية مع وكالة أنباء الوطن العربي أن بوريل "جاء المنطقة وهو يحمل أفكاراً حول كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يجمع 27 دولة، على قرار واحد، هو على الأقل وقف إطلاق نار إنساني"، مشيراً إلى ضغط شعبي كبير جداً في جميع المدن والعواصم أوروبية للمطالبة بوقف الحرب.