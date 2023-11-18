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عربي-دولي

السعودية: استمرار حرب غزة يفضي لكارثة إنسانية ويهدد بجر المنطقة لصراعات أوسع

Lebanon 24
18-11-2023 | 04:02
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قال وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي اليوم السبت، إن فلسطين تشهد "أحداثا مأساوية وانتهاكات وحشية بحق المدنيين العزل" نتيجة التصعيد المستمر للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف في منتدى حوار المنامة 2023 "شددنا مرارا على إدانة استهداف المدنيين بأي شكل كان وتحت أي ذريعة.. إن استمرار حرب غزة وإطالة أمدها يفضي لكارثة إنسانية لا مبرر لها ويهدد بجر المنطقة لصراعات أوسع تقوض تعزيز الأمن الإقليمي وتعطل فرص السلام في المنطقة".
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وتابع الخريجي أن المملكة ستستمر في حشد الجهود لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وإعادة إحياء جهود السلام العادل والشامل، مشددا في الوقت نفسه أيضا على أن بلاده "ستواصل حشد الجهود من أجل وقف فوري لإطلاق النار وفك الحصار المفروض على غزة".
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