مكجورك: إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس سيؤدي إلى وقف مؤثر للقتال

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قال بريت مكجورك كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط اليوم السبت، إن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس سيؤدي إلى زيادة توصيل المساعدات الإنسانية وتوقف مؤثر للقتال في غزة.وأضاف خلال حضور قمة حوار المنامة الأمني في البحرين: "عندما يُطلق سراح المحتجزين، ستشهدون تغيرا واضحا".وخلال حديثه الجمعة في القمة، دعا ولي عهد البحرين حماس إلى إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين الذين تحتجزهم مقابل إطلاق إسرائيل سراح نساء وأطفال فلسطينيين، قال إنهم غير مقاتلين، من سجونها.