Advertisement

عربي-دولي

مكجورك: إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس سيؤدي إلى وقف مؤثر للقتال

Lebanon 24
18-11-2023 | 04:10
A-
A+
Doc-P-1131778-638359028764599856.jpg
Doc-P-1131778-638359028764599856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال بريت مكجورك كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط اليوم السبت، إن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس سيؤدي إلى زيادة توصيل المساعدات الإنسانية وتوقف مؤثر للقتال في غزة.

وأضاف خلال حضور قمة حوار المنامة الأمني في البحرين: "عندما يُطلق سراح المحتجزين، ستشهدون تغيرا واضحا".
Advertisement

وخلال حديثه الجمعة في القمة، دعا ولي عهد البحرين حماس إلى إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين الذين تحتجزهم مقابل إطلاق إسرائيل سراح نساء وأطفال فلسطينيين، قال إنهم غير مقاتلين، من سجونها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:57 | 2023-11-18
04:47 | 2023-11-18
04:43 | 2023-11-18
04:14 | 2023-11-18
04:02 | 2023-11-18
04:01 | 2023-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24