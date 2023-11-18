تقنية تنجح في إعادة ربط سكان غزة بالعالم.. اليكم التفاصيل

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والخميس، أُعلن عن انقطاع الاتصالات في القطاع بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل سنترالات شركات الاتصالات الفلسطينية في القطاع، نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.



ورغم إعلان بعض شركات الاتصالات عودة الخدمة تدريجيا، إثر إدخال كمية محددة من الوقود، الجمعة، يلجأ بعض السكان إلى شريحة تسمى "eSIM" للعثور على حل ثابت لانقطاع التواصل.



وتمكن الشاب الفلسطيني من الحصول على "eSIM" بمساعدة صديق له في الخارج، حيث أصبحت تلعب هذه الشرائح دوراً رئيسياً اليوم في ربط عدد قليل من سكان غزة بالعالم، وإتاحة خدمة الاتصال بالإنترنت، التي باتت مهمة شبه مستحيلة في ظل الظروف القائمة.



خلال المرة الأولى التي انقطع فيها الاتصال والإنترنت عن غزة، في المراحل المبكرة من النزاع، لم يكن لدى المصباح أية معرفة بما يسمى "eSIM"، شأنه شأن معظم أهالي غزة، إلا أن المصطلح بدأ تداوله مع الحملة التي انطلقت حول العالم، للمطالبة بربط غزة بالإنترنت، والتي تخللتها مطالبة الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، بتزويد القطاع بالإنترنت عبر شركة "ستارلينك".



إلا أن فشل تلك المساعي، دفع البعض للبحث عن سبل أخرى لتأمين الإنترنت لأهالي غزة والالتفاف على الانقطاع القائم نتيجة الحرب، فكانت eSIM من بين أكثر الحلول العملية والمتاحة، والتي تثبت اليوم أهمية كبيرة في إعادة ربط الفلسطينيين بالعالم.



وعلى شكل حملات تبرع، تركزت الجهود على شراء كميات من هذه الشرائح، وتحويل رموزها إلى السكان في غزة لاستخدامها، فيما نشطت في سياق متصل عملية لتثقيف سكان القطاع بها وإرشادهم لاستخدام هذ التقنية وآلية تشغيلها على الهواتف، بالاعتماد على المتاح من شبكات اتصالات قرب نطاق غزة.



وبعد عودة الاتصالات إلى غزة في المرة الأولى، عرض صديق من كندا على المصباح أن يشتري له شريحة eSIM، وتابع معه تفعيلها خطوة بخطوة، حيث تمكن الشاب من شبك هاتفه على إرسال شبكة اتصالات "سيلكوم" الإسرائيلية.



أخذ المصباح يقرأ عن هذه التقنية أكثر وتعرف على الشريحة وآلية عملها والخدمات التي تتيحها بصورة أعمق، حتى بات مرجعاً لمحيطه ممن يحتاجون لمعرفة تفاصيل عن eSIM، أو يواجهون مشاكل في تشغيلها، حيث يلجؤون إليه لحلها.



وهي عبارة عن شريحة افتراضية، تتيح الاتصال عبر الهاتف من خلال الأقمار الاصطناعية مروراً بأي شبكة اتصالات تقدم هذه الخدمة. بعض هذه الشرائح توفر خدمة المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل القصيرة، وبعضها يقتصر على توفير الإنترنت.



الشريحة لدى المصباح لا تتيح إجراء المكالمات الهاتفية أو إرسال الرسائل النصية. ووفقا للشاب فإنه يمكن شراء تلك الشرائح من برامج أو تطبيقات متواجدة على المتاجر الإلكترونية. وبات متعارفا في غزة على موقع اسمه "airalo" يمكن عبره شراء "eSIM" وشحن الحزمات.



لا تعمل "eSIM" في كافة مناطق غزة، بحسب المصباح، وإنما في المناطق المرتفعة نسبياً التي تتيح الاتصال بشبكات الاتصالات الإسرائيلية، حيث يعتمد عليها الغزيون في تشغيل تلك الشرائح الإلكترونية.



ويحتاج الاتصال أحيانا إلى الصعود لمبان عالية وأبراج من أجل التقاط الشبكات من إسرائيل واستخدام "eSIM" عبرها، لا سيما في المناطق المنخفضة جغرافيا في القطاع.



ولا تعمل هذه الشرائح الإلكترونية على شبكات الاتصالات الفلسطينية المحلية في غزة، التي لم تفعّل خدمة eSIM، فعلى الرغم من إتاحة شركة "جوال" لحزمة eSIM عبر خدمة "تجوال"، فإن المصباح يقول إنها "تشبك عبر شركة سيلكوم الإسرائيلية، وعندما تتوقف الشبكة المحلية، سواء بانقطاع الوقود أو لأسباب أخرى، فإن الخدمة تتوقف معها".



وتتيح شركات اتصالات مصرية هذه الخدمة كما هو الحال مع شركات الاتصال الإسرائيلية، لكن تحتاج من الغزيين الاقتراب من الحدود المصرية لالتقاطها، بحكم المسافة بين الأراضي المصرية والمدن جنوبي قطاع غزة. ونادراً ما يتم التقاط الشبكات المصرية في غزة إلا عند الاقتراب من الحدود، بحسب المصباح. يحافظ الشاب خالد المصباح البالغ من العمر 19 عاماً، على اتصاله بالعالم الخارجي عبر هاتفه، بعد أن أضحى انقطاع الاتصالات أمرا مألوفا في غزة، حيث يعجز السكان عن التواصل مع العالم الخارجي أو مع بعضهم البعض، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وتوسيع عملياته البرية في القطاع.والخميس، أُعلن عن انقطاع الاتصالات في القطاع بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل سنترالات شركات الاتصالات الفلسطينية في القطاع، نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.ورغم إعلان بعض شركات الاتصالات عودة الخدمة تدريجيا، إثر إدخال كمية محددة من الوقود، الجمعة، يلجأ بعض السكان إلى شريحة تسمى "eSIM" للعثور على حل ثابت لانقطاع التواصل.وتمكن الشاب الفلسطيني من الحصول على "eSIM" بمساعدة صديق له في الخارج، حيث أصبحت تلعب هذه الشرائح دوراً رئيسياً اليوم في ربط عدد قليل من سكان غزة بالعالم، وإتاحة خدمة الاتصال بالإنترنت، التي باتت مهمة شبه مستحيلة في ظل الظروف القائمة.خلال المرة الأولى التي انقطع فيها الاتصال والإنترنت عن غزة، في المراحل المبكرة من النزاع، لم يكن لدى المصباح أية معرفة بما يسمى "eSIM"، شأنه شأن معظم أهالي غزة، إلا أن المصطلح بدأ تداوله مع الحملة التي انطلقت حول العالم، للمطالبة بربط غزة بالإنترنت، والتي تخللتها مطالبة الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، بتزويد القطاع بالإنترنت عبر شركة "ستارلينك".إلا أن فشل تلك المساعي، دفع البعض للبحث عن سبل أخرى لتأمين الإنترنت لأهالي غزة والالتفاف على الانقطاع القائم نتيجة الحرب، فكانت eSIM من بين أكثر الحلول العملية والمتاحة، والتي تثبت اليوم أهمية كبيرة في إعادة ربط الفلسطينيين بالعالم.وعلى شكل حملات تبرع، تركزت الجهود على شراء كميات من هذه الشرائح، وتحويل رموزها إلى السكان في غزة لاستخدامها، فيما نشطت في سياق متصل عملية لتثقيف سكان القطاع بها وإرشادهم لاستخدام هذ التقنية وآلية تشغيلها على الهواتف، بالاعتماد على المتاح من شبكات اتصالات قرب نطاق غزة.وبعد عودة الاتصالات إلى غزة في المرة الأولى، عرض صديق من كندا على المصباح أن يشتري له شريحة eSIM، وتابع معه تفعيلها خطوة بخطوة، حيث تمكن الشاب من شبك هاتفه على إرسال شبكة اتصالات "سيلكوم" الإسرائيلية.أخذ المصباح يقرأ عن هذه التقنية أكثر وتعرف على الشريحة وآلية عملها والخدمات التي تتيحها بصورة أعمق، حتى بات مرجعاً لمحيطه ممن يحتاجون لمعرفة تفاصيل عن eSIM، أو يواجهون مشاكل في تشغيلها، حيث يلجؤون إليه لحلها.وهي عبارة عن شريحة افتراضية، تتيح الاتصال عبر الهاتف من خلال الأقمار الاصطناعية مروراً بأي شبكة اتصالات تقدم هذه الخدمة. بعض هذه الشرائح توفر خدمة المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل القصيرة، وبعضها يقتصر على توفير الإنترنت.الشريحة لدى المصباح لا تتيح إجراء المكالمات الهاتفية أو إرسال الرسائل النصية. ووفقا للشاب فإنه يمكن شراء تلك الشرائح من برامج أو تطبيقات متواجدة على المتاجر الإلكترونية. وبات متعارفا في غزة على موقع اسمه "airalo" يمكن عبره شراء "eSIM" وشحن الحزمات.لا تعمل "eSIM" في كافة مناطق غزة، بحسب المصباح، وإنما في المناطق المرتفعة نسبياً التي تتيح الاتصال بشبكات الاتصالات الإسرائيلية، حيث يعتمد عليها الغزيون في تشغيل تلك الشرائح الإلكترونية.ويحتاج الاتصال أحيانا إلى الصعود لمبان عالية وأبراج من أجل التقاط الشبكات من إسرائيل واستخدام "eSIM" عبرها، لا سيما في المناطق المنخفضة جغرافيا في القطاع.ولا تعمل هذه الشرائح الإلكترونية على شبكات الاتصالات الفلسطينية المحلية في غزة، التي لم تفعّل خدمة eSIM، فعلى الرغم من إتاحة شركة "جوال" لحزمة eSIM عبر خدمة "تجوال"، فإن المصباح يقول إنها "تشبك عبر شركة سيلكوم الإسرائيلية، وعندما تتوقف الشبكة المحلية، سواء بانقطاع الوقود أو لأسباب أخرى، فإن الخدمة تتوقف معها".وتتيح شركات اتصالات مصرية هذه الخدمة كما هو الحال مع شركات الاتصال الإسرائيلية، لكن تحتاج من الغزيين الاقتراب من الحدود المصرية لالتقاطها، بحكم المسافة بين الأراضي المصرية والمدن جنوبي قطاع غزة. ونادراً ما يتم التقاط الشبكات المصرية في غزة إلا عند الاقتراب من الحدود، بحسب المصباح.

ما هي eSIM؟

كلمة "eSIM" هي اختصار لـ "embedded SIM" وهي عبارة عن رقاقة إلكترونية تتوفر داخل الهاتف، تعمل كنسخة رقمية من الشريحة التقليدية، بحيث تتيح إمكانية الاتصال بمزود الشبكة بمجرد الاشتراك بالباقات، دون الحاجة إلى استخدام شريحة فعلية في الهاتف.



الفرق بينها وبين الشريحة التقليدية أنه لا داع لإدخالها أو إخراجها من الجهاز، ولا تتطلب مدخلا مخصصا للشريحة، حيث تكون مدمجة في اللوحة الأم للجهاز، وحجمها أصغر بكثير مقارنة بالـ "SIM" التقليدية.



عدا عن ذلك، لها نفس وظيفة الشريحة التقليدية المكونة من دارة إلكترونية متكاملة مصنوعة من السيليكون، هدفها توفير رقم مميز أو هوية لمشتركي خدمات الشبكات الخلوية.



تعمل eSIM على مختلف الأجهزة المزودة بها، مثل الحواسيب اللوحية والمحمولة، والأجهزة الذكية كالساعات والأجهزة الطبية المختلفة، وفي أنظمة السيارات والمنازل الذكية.



وتتوفر هذه الخدمة في جميع أجهزة آبل الجديدة من طراز: iPhone XS، XS Max، XR، وصولاً إلى iPhone15، كذلك تعمل على ساعات آبل من إصدار 3 إلى 7.



كذلك تدعم هواتف سامسونغ S20, S20+, S20 Ultra وما بعدها من إصدارات نظام eSIM، إضافة إلى Samsung Gear S2 and Gear S3، ومثلها عدد كبير من الهواتف والساعات حديثة الإصدار من شركات أخرى.



وكانت قد قدمت مايكروسوفت نظام eSIM لنظام التشغيل ويندوز 10 في عام 2018.



من أبرز مميزاتها أنها سهلة التفعيل، ولا داع معها لاستبدال الشرائح نفسها، وتُمكن المستخدم من الحصول على أرقام متعددة وشرائح مختلفة في هاتف واحد، كما تتيح تشغيل كل شريحة أو رقم على شبكة اتصالات مختلفة عن الأخرى، بالإضافة إلى تحويل الرقم من شبكة إلى أخرى ومن شركة اتصالات إلى غيرها من الشبكات المتاحة، بكونها تتيح برمجة وتخزين ملفات تعريف متعددة على الشريحة ذاتها.



وتعتبر eSIM خياراً مثالياً للمسافرين بصورة مستمرة، حيث تسمح لهم بسهولة التبديل إلى شركات اتصال محلية دون عناء استحصال وتبديل بطاقات وشرائح.



ولا يستغرق تفعيلها وقتاً، حيث أنها تعمل بمجرد إتمام خطوات الاشتراك والربط، عبر القيام بمسح رمز QR Code في القسيمة المقدمة من مزود الخدمة، أو عن طريق التطبيق الرسمي لمزودي الخدمات، أو من خلال تثبيت باقة معيّنة أو حتى بإدخال المعلومات يدويًا.



وفي حال فقدان الهاتف الذكي أو سرقته، فلن يضطر المستخدم إلى انتظار بطاقة SIM جديدة لكي يتم استعمالها في الجهاز البديل، وإذا رغب المستخدم في شراء هاتف ذكي جديد فيمكنه تنزيل البيانات الخاصة به على شريحة "eSIM" من الإنترنت بكل سهولة.



ويمكن لشركات الاتصال توفير "eSIM" عن بُعد وتفعيلها عن بعد، مما يبسط عملية تشغيل الخطوط وبرمجتها وإجراء التحديثات عليها.



كل ذلك يتيح مرونة وكفاءة أكبر في إدارة الاتصالات المحمولة، كما ينعكس بشكل أساسي على عملية تصنيع الهواتف وتصميمها، فمع توفر "eSIM" باتت الفتحة مخصصة لبطاقة SIM غير ضرورية، مما يتيح تصميم أجهزة أكثر نحافة وتوفير مساحة قيمة في الأجهزة مثل الهواتف الذكية والساعات الذكية وأجهزة الإنترنت.



وتسهل "eSIM" ربط المركبات بالإنترنت وعالم الاتصالات، مما يتيح ميزات مثل تحديثات الملاحة السريعة، وتشخيص الأعطال عن بعد، وأنظمة الترفيه داخل السيارة، كما تسمح بالتواصل لتشغيل تطبيقات واسعة، من أجهزة المنزل الذكية إلى أجهزة الاستشعار الصناعية.



وتعتبر eSIM أكثر أمانا، نظرا لأنها أقل عرضة للتلاعب بها أو استنساخ الشريحة المعدنية من جهة، ومن جهة أخرى تتضمن تدابير أمان محسّنة للمصادقة والتشفير، مما يسهم في بيئة اتصالات محمولة أكثر أمانا.



ولا يزال الاعتماد عليها ناشئا حول العالم في الوقت الحالي، حيث لا تتوفر سوى شركات اتصالات محدودة تدعم الشريحة الإلكترونية في أماكن متفرقة من العالم، إلا أن المرونة التي باتت تظهرها هذه التقنية، بدأت تزيد من الاعتماد عليها كسبيل لتغيير مفهوم إدارة الاتصالات حول العالم.