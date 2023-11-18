روسيا تشن هجوم كبيرا على أوكرانيا.. وتضرر بنى تحتية





وذكرت القوات الجوية أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 29 من 38 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقت من الأراضي الروسية في هجوم أثناء الليل.

Advertisement

وأوضحت القوات الجوية في بيان أن الهجوم استهدف العديد من المناطق الأوكرانية وقالت القيادة العسكرية الجنوبية إن منشأة بنية تحتية للطاقة أصيبت في منطقة أوديسا الجنوبية. أعلن الجيش الأوكراني، السبت، أن روسيا شنت هجوما كبيرا بطائرات مسيرة على أوكرانيا خلال الليل، وأصابت منشآت بنية تحتية في جنوب وشمال البلاد.وذكرت القوات الجوية أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 29 من 38 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقت من الأراضي الروسية في هجوم أثناء الليل.وأوضحت القوات الجوية في بيان أن الهجوم استهدف العديد من المناطق الأوكرانية وقالت القيادة العسكرية الجنوبية إن منشأة بنية تحتية للطاقة أصيبت في منطقة أوديسا الجنوبية.

وأضافت في بيان على تيليغرام أن مبنى إداريا تضرر أيضا وأصيب مدني في الضربة.



وقال الجيش إن مبنيي بنية تحتية تضررا في منطقة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا خلال الهجوم الليلي.



وقال مسؤولون إن الطائرات المسيرة استهدفت أيضا كييف في الهجوم الثاني منذ بداية الشهر الجاري، مضيفين أنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة المتجهة إلى العاصمة لدى اقترابها.