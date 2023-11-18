كان آخر من وصل إلى قاعة الاجتماع.. بسبب بايدن الجلسة الختامية لقمة "آبيك" تبدأ متأخرة!

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في الجلسة الختامية لقمة "آبيك"، اضطر رؤساء وفود منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ لانتظار ظهور الرئيس الأميركي جو بايدن الذي كان آخر من وصل إلى قاعة الاجتماع في سان فرنسيسكو.وأفاد مراسل "نوفوستي"، بأن جميع المشاركين في الاجتماع الأخير لرؤساء الوفود جلسوا خلف الطاولة لعدة دقائق في انتظار وصول بايدن، الذي ظهر في غرفة الاجتماعات على خلفية أصوات طيور النورس والموسيقى. ونتيجة لذلك، بدأ الاجتماع متأخرا بنصف ساعة عن الموعد المقرر.وعند إلقاء بايدن لخطابه، جلس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، كما كان الحال من قبل خلال خطابات رئيسه، يتابع عن كثب كلمة بايدن من الجانب الآخر من الطاولة ليس بعيدا عن الرئيس الصيني شي جين بينغ.يشار إلى أن آبيك، هو منتدى تجاري واقتصادي يضم 21 اقتصادا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. انعقدت قمة هذا العام في الفترة من 11 إلى 17 تشرين الثاني في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، لتختتم الرئاسة الأميركية لآبيك في عام 2023.(روسيا اليوم)