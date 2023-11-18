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عربي-دولي

تضم 190 شاحنة.. مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات لغزة

Lebanon 24
18-11-2023 | 04:57
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لليوم الثالث على التوالي، تمكنت 3 شاحنات وقود من عبور معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني صباح اليوم السبت.

وتحمل الشاحنات الثلاثة 129 ألف لتر من الوقود حيث ستدخل غزة وفقاً لجهود وضغوط مصرية مع كافة الأطراف.
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وأطلقت مصر اليوم السبت أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للفلسطينيين في غزة من صندوق "تحيا مصر" تضم 190 شاحنة بها أكثر من 2510 أطنان من الاحتياجات الملحة والضرورية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن القافلة تضم سيارات للمستلزمات الطبية، وعددا من سيارات الإسعاف، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقديم مختلف أشكال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يواجهون هذه الظروف الأليمة.

وأشار مدبولي إلى أن القافلة الشاملة تحتوي على مختلف المساعدات الغذائية والطبية، بما يلبي الاحتياجات الفعلية والحقيقية لأهالي القطاع، بالتزامن مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

وذكر تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر" أن القافلة تمثل أهمية قصوى للقطاع الطبي في غزة، لعلاج مئات الآلاف من الجرحى والمصابين.

وأشار إلى أن القافلة الطبية تشمل الأجهزة الطبية مثل أجهزة صدمات القلب وفحص الدم، وقياس سكر وضغط، وتنفس نيبوليزر، وقياس حرارة عن بعد، وأجهزة ضغط رقمية، وأجهزة قياس ومنظمات الأكسجين وأَسِرَّة العناية المركزة والمراتب الطبية، مضيفا أنها تشمل كذلك الخيوط الجراحية، والمحاليل الوريدية، ومستلزمات للطوارئ وغرف العمليات والكسور، وأدوية الأمراض المزمنة، وأدوية الأورام والكلى والمخ والأعصاب، والمسكنات والمضادات الحيوية والحقن، وأدوية لعلاج الحروق من الدرجات: الأولى والثانية والثالثة، وبدل طبية متعددة الاستخدام، وقفازات طبية، وأكياس قطنية، وكمامات، وزجاجات كحول، فضلًا عن سيارتي إسعاف مجهزتين بأحدث الأجهزة والمعدات؛ لإتمام عمليات الإنقاذ للجرحى وتجنب تدهور وضع المرضى أو فقدانهم لحياتهم.(العربية)

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