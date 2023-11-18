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عربي-دولي

تحت حصار الدبابات.. المئات يغادرون مستشفى الشفاء في غزة!

Lebanon 24
18-11-2023 | 05:25
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خرج مئات الأشخاص، السبت، سيراً من مستشفى الشفاء بأمر من الجيش الإسرائيلي، الذي تحاصر دباباته المنشأة الصحية منذ عدة أيام، وفق ما أفاد صحفي في وكالة "فرانس برس" كان يتواجد في المكان.

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وأكد مدير المستشفى أن الجيش الإسرائيلي أمر بإخلاء المنشأة الصحية، فيما قالت وزارة الصحة، في بيان، إن 120 جريحا لا يزالون في المستشفى بينهم الأطفال الخدج.

وكان مسؤول في الوزارة أكد في وقت سابق أن "450 جريحا ومريضا" عالقون مع عدد قليل من أفراد الطاقم الطبي.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية، السبت، أن الجيش الإسرائيلي طلب منح الأطباء والمرضى والنازحين مدة ساعة لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سلمية في اتصال مع "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، وفاة كل المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى، وبذلك بسبب الحصار الإسرائيلي على المجمع الطبي.

وقال أبو سلمية إن أكثر من 54 شخصا في العناية المركزة توفوا منذ بدء الحصار الإسرائيلي.

بعد أن حوّله لهدف عسكري وحاصره بالدبابات لعدة أيام، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الأربعاء، وكرر ذلك الخميس، بزعم وجود مقر لقيادة حماس بطابقه الأسفل، وهو ما تنفيه الحركة مرارا.

وأجرت القوات الإسرائيلية أعمال تفتيش لمبنى الجراحات والطوارئ وقبو مجمع الشفاء الطبي، وفق مدير عام مستشفيات غزة محمد زقوت، بينما نشرت وكالة "رويترز"، شريط فيديو من الداخل، يظهر غبارا ودمارا في غرف بالمبنى من جراء القصف الإسرائيلي. (سكاي نيوز عربية)
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