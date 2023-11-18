الأردن: تهجير الفلسطينيين تهديد مباشر لأمننا القومي

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إعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن منع دخول الغذاء والدواء والوقود في قطاع غزة جريمة حرب، مؤكدا أن الأردن "سيفعل كل ما يلزم" لمنع تهجير الفلسطينيين.وقال الصفدي خلال قمة حوار المنامة الأمني في البحرين: "لن نسمح أبدا بحدوث تهجير الفلسطينيين، هذه جريمة حرب وسيكون تهديدا مباشرا لأمننا القومي".وأضاف: "لا أفهم كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها بتدمير حركة حماس؟"، وتابع: "حرب إسرائيل على غزة ليست دفاعا عن النفس وإنما عدوان سافر".وأكد أنه "لا شيء يمكنه تبرير الحرب في غزة، وهي لا تحقق الأمن لإسرائيل".